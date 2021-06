De twee verdachten die zaterdag zijn opgepakt op verdenking van het doden van een 65-jarige man in de Tollensstraat in de Amsterdamse Kinkerbuurt, zijn een 50-jarige man en een 31-jarige vrouw. Ze zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) eerder een zeventigjarige man in het Brabantse Lieshout om het leven hebben gebracht.

De twee verdachten zijn door een arrestatieteam opgepakt in de woning in de Tollensstraat. Dat gebeurde vanwege de dood van de man in Lieshout. Hij werd op 11 juni door zijn zoons gevonden in zijn huis op een landgoed aan de Eksterlaan. Waarschijnlijk lag zijn lichaam al geruime tijd in de woning.

De recherche kwam de twee verdachten op het spoor doordat ze grote geldbedragen hadden opgenomen van de rekening van de dode man en te zien waren op camerabeelden van een pinautomaat.

De twee bleken in mei en juni in diverse hotels in het centrum van Amsterdam te hebben geslapen. De politie vond ook de auto van het slachtoffer in de parkeergarage van een hotel. De verdachten hebben in Amsterdam ook in verschillende woningen verbleven, waaronder de woning in de Tollensstraat.

Toen een arrestatieteam het huis in de Tollensstraat binnenviel, troffen ze het lichaam van de bewoner aan. De zestiger had de twee verdachten onderdak geboden.

De verdachten, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de twee nog zeker twee weken langer vast blijven zitten. Hoe de twee slachtoffers om het leven zijn gebracht, is nog niet bekend.