In een pand aan de De Ruijterkade in het centrum van Amsterdam is dinsdagavond brand uitgebroken. Er werd een groot aantal brandweerwagens opgeroepen. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 21.20 uur uit en woedde op de tiende etage. Er zijn ook twee ambulances opgeroepen, maar dat was enkel uit voorzorg.

De brand bleek te zijn ontstaan door een kopieerapparaat. Volgens de brandweer stond de verdieping vol rook en was er slecht zicht. Het pand is geventileerd.