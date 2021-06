De brandweer is dinsdagmiddag massaal uitgerukt voor een grote brand in de Sam van Houtenstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Het vuur is inmiddels onder controle. Eén persoon raakte gewond.

Twee ambulances werden opgeroepen. Rond 16.15 uur werd er opgeschaald naar grote brand. Er zijn ook twee traumateams opgeroepen.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het om een korte hevige brand ging. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk.

De politie en brandweer houden er rekening mee dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden. Getuigen zeggen twee knallen te hebben gehoord.

De woning waar de brand ontstond is geheel uitgebrand.