De politie heeft zaterdagmiddag een overleden man gevonden in een woning aan de Tollensstraat in de Amsterdamse Kinkerbuurt. Er zijn twee mensen opgepakt in verband met de dood van de man.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat de man is overleden door een misdrijf. De twee personen die zijn aangehouden, zitten nog vast en verblijven in alle beperkingen.

Vanwege die beperkingen wil de politie niet veel over de zaak vertellen. Het is daarom niet duidelijk of het om mannen of vrouwen gaat. Ook de doodsoorzaak van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.