De Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost gaat vrijdag voor vijftien maanden dicht. De tunnel wordt in die periode grondig opgeknapt. De GVB verwacht hierdoor veel overlast.

Volgens Arnoud op den Kelder, projectmanager van de renovatie, wordt het "een enorme, complexe opgave". "De installaties moeten vervangen worden, want deze zijn aan het einde van hun levensduur."

Tijdens de renovatie wordt het verkeer vanaf de A10 omgeleid via de afslagen S112 Gooiseweg en S116 Nieuwe Leeuwarderweg/IJtunnel. Daardoor kan de reistijd vooral in de spits oplopen.

"Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat we wel willen dat mensen het ov kunnen blijven gebruiken. De tram moet dus kunnen blijven rijden als de tunnel afgesloten is. Nu moeten we gaan kijken welke installaties we echt gaan renoveren en welke we in stand houden om de tram te laten rijden", vertelt Op den Kelder.

Op een aantal weekenden na blijft tram 26 tijdens de werkzaamheden rijden. In weekenden dat de tram niet rijdt, zet de GVB pendelbus 76 in. Deze stopt bij alle tramhaltes en bij een extra halte bij het Rietlandpark. Omdat de tunnel dicht is, rijdt de bus een alternatieve route via de Amsterdamsebrug, Zeeburgerdijk en Panamalaan naar de Piet Heinkade en vervolgt dan de gebruikelijke route.