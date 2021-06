De alcoholverkoop in de winkels in het Amsterdamse Wallengebied wordt flink ingeperkt. De winkels mogen in de weekenden 's avonds geen alcohol meer verkopen en overdag mag er alleen ongekoeld bier worden verkocht. Dat heeft burgemeester Femke Halsema donderdag laten weten aan de gemeenteraad.

Reden voor de inperking is de overlast van bezoekers van het Wallengebied. Het nuttigen van alcohol is in delen van het gebied al verboden. Maar doordat in de winkels wel alcohol mocht worden verkocht, blijkt dat verbod nauwelijks te handhaven.

De gemeente Amsterdam merkt dat het sinds de versoepeling van de coronamaatregelen drukker wordt in het gebied en dat mensen minder bereid zijn onderling afstand te houden als er meer gedronken wordt.

Het verbod geldt wekelijks van donderdag tot en met zondag tussen 22.00 uur en 4.00 uur (op zondag tot 3.00 uur). Ondernemers die de regels overtreden, riskeren een boete van 1.200 euro.

De maatregelen gelden vooralsnog vanaf komend weekend tot 31 augustus. Vorig jaar zomer gold er ook al zo'n tijdelijk verbod op de Wallen. Het verbod geldt niet voor horecagelegenheden.