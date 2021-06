In een woning aan de Oude IJsselstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam heeft donderdagmiddag een uitslaande brand gewoed. De brandweer heeft ter plaatse één persoon nagekeken.

De brand sloeg aan de achterzijde van de woning uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand inmiddels onder controle.

Één persoon is gecontroleerd op het inademen van rook, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.