Er komen 104 nieuwe jongerenwoningen in een nieuw woongebouw aan de Diderotstraat en de Descartesstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Van die nieuwe woningen worden er twintig 'meidenwoningen'. Naast de jongerenwoningen komen er ook nog twaalf sociale huurwoningen.

Personen van tussen de 18 en 28 jaar kunnen zich voor de woningen inschrijven. Bewoners mogen niet langer dan vijf jaar in de woningen wonen.

"We willen de Rousseaubuurt toegankelijk maken voor iedereen. New Beginnings (de naam van het project, red.) is een prachtige kans voor jongeren op een betaalbare woning, in een hechte buurt met een mooie toekomst", vertelt Marien de Langen van woonstichting Stadgenoot.

Stadgenoot gaat de komende jaren investeren in de Rousseaubuurt door woningen te verbeteren, te slopen en nieuwe woningen bij te bouwen.

Het nieuwe woongebouw komt op de plek van het voormalige Diderotblok, een bedrijfsgebouw uit 1957. De 104 jongerenwoningen bestaan uit twee kamers met een totale oppervlakte van 36 vierkante meter. De twaalf sociale huurwoningen hebben drie kamers van in totaal 76 vierkante meter. Het gebouw moet in de zomer van 2022 worden opgeleverd.