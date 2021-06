Op de Kruitberghof in Amsterdam-Zuidoost heeft woensdag rond 23.15 uur een schietpartij plaatsgevonden. Een onbekende dader schoot, waarna een achtervolging ontstond met de politie die schoot. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam, een politiehelikopter en een groot aantal politiewagens werden gealarmeerd.

Agenten zagen een verdachte, maar ondanks dat ze daarna schoten is het niet gelukt die persoon aan te houden. Of het om waarschuwingsschoten of gerichte schoten op de verdachte ging, is nog niet bekend.

Op foto's is te zien dat er meerdere kogelhulzen op straat zijn aangetroffen. Op een video van een getuige zijn een aantal schoten te horen. Volgens een andere getuige is een groot aantal schoten gelost. "Het leek wel het Wilde Westen. Echt heel veel knallen gehoord."

Op Benedenlangs in Amsterdam-Noord vond woensdagavond eveneens een schietpartij plaats. Ook bij die schietpartij raakte niemand gewond.