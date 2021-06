De politie heeft woensdagavond schoten gelost tijdens de achtervolging van een verdachte van een schietpartij in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Of het om waarschuwingsschoten of gerichte schoten op de verdachte ging, is nog niet bekend.

De politie had om 23.15 uur een melding ontvangen over een schietpartij op het Kruitberghof. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam, een politiehelikopter en een groot aantal politiewagens werden gealarmeerd.

De politie kwam de verdachte van de schietpartij in de omgeving op het spoor. Ondanks de geloste schoten tijdens de achtervolging, kon de verdachte niet worden aangehouden. De politie is dus nog steeds naar de verdachte op zoek.

Op foto's is te zien dat er meerdere kogelhulzen op het Kruitberghof zijn aangetroffen. In een video van een getuige zijn een aantal schoten te horen. Volgens een andere getuige zijn er veel schoten gelost.

Op de Benedenlangs in het Amsterdamse stadsdeel Noord vond woensdagavond eveneens een schietpartij plaats. Ook bij deze schietpartij raakte niemand gewond.