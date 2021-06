De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van het duo dat ervan wordt verdacht geld te hebben opgenomen met de bankpas van een slachtoffer. Dat overkwam een man op 23 november in een supermarkt aan het Osdorpplein in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.

"Het 77-jarige slachtoffer wordt waarschijnlijk al even voor de diefstal in de gaten gehouden wanneer hij geld opneemt bij een bankautomaat en later iets afrekent bij de servicebalie in de supermarkt", zegt Marijke Stor van de politie.

"Vermoedelijk weet het tweetal aan de bankpas van het slachtoffer te komen. Bij de kassa merkt hij namelijk dat die niet meer in zijn portemonnee zit. Er is dan al voor 800 euro opgenomen bij verschillende banken in de omgeving", zegt Stor. Bij een van die banken is zijn de man en vrouw vastgelegd op camera.

De man wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Volgens de politie heeft hij een normaal postuur en een lichtgetinte huidskleur. Hij wordt tussen de 1,75 meter en 1,80 meter geschat, droeg donkere kleding en een donkere muts met logo. Hij had witte sportschoenen aan.

De vrouw valt op door een lichtblauw met wit geblokte sjaal. Ze wordt net als de man tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Volgens de politie heeft ze een normaal postuur en een lichtgetinte huidskleur. Ze droeg donkere kleding en heeft lang haar.