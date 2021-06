Een voetganger is dinsdag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Overtoom in het Amsterdamse stadsdeel West. De vrouw is tegen de voorruit van de auto terechtgekomen en met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 19.35 uur kwam de melding over de aanrijding binnen. Ook een traumateam werd opgeroepen. De voetganger is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Het openbaar vervoer lag tijdelijk stil. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet technisch onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.