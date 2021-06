Een zeventienjarige jongen is maandagavond aangehouden nadat hij met zijn bromfiets inreed op een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) aan de Govert Flinckstraat in De Pijp in Amsterdam. De handhaver raakte hierbij gewond aan zijn been.

Even daarvoor werden meerdere handhavers ingezet na een aantal overlastmeldingen, meldt de politie.

Tijdens een toezichtactie controleerden zij de bromfiets van de tiener. Volgens de handhavers startte de jongen bij deze controle zijn brommer en reed hij in op een van de boa's.

De verdachte werd hierop in samenwerking met de politie aangehouden.