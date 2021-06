De overleden persoon die afgelopen donderdag rond 15.00 uur werd aangetroffen in de Van Hallstraat in het Amsterdamse stadsdeel West, is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen in juni. Het gaat om een 53-jarige man. Dat meld de politie dinsdag.

De politie kreeg afgelopen donderdag een melding binnen van een betrokkene, nadat de man geen gehoor gaf.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is ingezet om onderzoek te doen naar de man. Mensen die meer weten over de zaak en getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie