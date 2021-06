Paradiso gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag weer open zonder anderhalvemeterregel. Precies om 00.01 uur opent de Amsterdamse club haar deuren, in tegenstelling tot andere clubs die in de nacht van zaterdag op zondag opengaan. Bezoekers moeten zich laten testen voordat ze toegang krijgen tot de club.

Paradiso is sinds 12 maart 2020 gesloten geweest. "Nachtclubs hebben altijd op de laatste plaats gestaan in de plannen van de overheid, dus nu willen we direct laten zien waarom het nachtleven zo belangrijk is", vertelt Jurry Oortwijn van Paradiso. "We hebben er lang op moeten wachten."

"Fantastisch, we gaan weer beginnen", zei Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (AOC) en eigenaar van de Chicago Social Club vlak na de persconferentie waarin aangekondigd werd dat de nachtclubs na zestien maanden weer open mogen. "We staan te popelen."

Niet alle clubs gaan meteen om 00.01 uur open. NYX en de Chicago Social Club gaan in de nacht van zaterdag op zondag pas open. Andere clubs volgen waarschijnlijk een week later, omdat er in eerste instantie was aangekondigd dat de versoepelingen pas op 30 juni zouden ingaan.