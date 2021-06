Er geldt zondag en maandag een negatief zwemadvies voor alle wateren in Amsterdam. Door de hevige regenval in de afgelopen dagen is de kwaliteit van het water te slecht.

Door de hevige buien van de afgelopen twee dagen zijn er op een aantal plaatsen in de stad riooloverstorten in werking getreden. Daarbij wordt overtollig afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere wateroverlast in de stad te voorkomen.

Zwemmen in het buitenwater brengt volgens de gemeente nu te veel gezondheidsrisico's met zich mee.

Zaterdag gold er al een negatief advies voor dit weekend voor het water rondom het Prinseneiland en het water achter het Olympisch Stadion. Dat advies is nu uitgebreid naar de hele stad tot en met maandag.