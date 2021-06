Leerlingen van basisschool De Notenkraker hebben vrijdag de afschaffing van de slavernij herdacht. De kinderen presenteerden de herdenking zelf door middel van theater, muziek en dans.

De herdenking vond voor de vijfde keer plaats. De leerlingen van basisschool De Notenkraker stonden samen stil bij de afschaffing van de slavernij in Nederland op 1 juli 1863.

"Ik heb geleerd hoe slecht de mensen vroeger met mensen omgingen. Dat ze ze gewoon gebruikten alsof het niets was en dat vind ik heel raar eigenlijk", vertelde een van de leerlingen.

Ook locoburgemeester Rutger Groot Wassink was aanwezig bij de herdenking. Hij prees het initiatief van de school. "Ik denk dat het goed is dat we juist in deze Ketikoti-maand ook een kinderherdenking hebben."

De kinderen legden bloemen bij het monument De Levensboom, dat vorig schooljaar door De Notenkraker werd geadopteerd, en hielden een minuut stilte.