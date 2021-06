Amsterdam gaat zich in de vaccinatieprogramma's meer richten tot internationale inwoners zoals expats en studenten. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met een voorstel van D66 hierover.

Volgens de coalitiepartij hebben expats en studenten moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast hebben ze te kampen met taalbarrières en een gebrek aan informatie.

"Het coronavirus heeft veel internationale inwoners van Amsterdam geïsoleerd van familie uit het land van herkomst", licht raadslid Sjoerd Warmerdam (D66) het voorstel toe. "Ze zijn regelmatig eenzaam en in hun informatievoorziening afhankelijk van internationale bronnen of informatie uit het land van herkomst. Informatie over de Nederlandse vaccinatieprogramma's bereikt hen moeizamer."

Eerder bleek uit onderzoek al dat het sterftecijfer onder Amsterdammers met een migratieachtergrond anderhalf keer hoger lag dan bij andere inwoners. Een van de redenen die werd opgevoerd is de informatieachterstand als gevolg van de taalbarrière. GGD Amsterdam besloot toen extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren te organiseren.