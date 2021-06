De camera's in de Dijkmanshuizenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Noord blijven nog tot zeker 19 augustus hangen. Burgemeester Femke Halsema heeft het toezicht in de straat, die in het afgelopen jaar door meerdere beschietingen en explosies werd opgeschrikt, woensdag met twee maanden verlengd.

In de Dijkmanshuizenstraat werd in juli vorig jaar twee keer een woning beschoten. In oktober vonden er explosies plaats. De burgemeester stelde toen cameratoezicht in, maar dat werd in januari dit jaar opgeheven.

Vervolgens ging het in maart opnieuw mis, waarna de camera's terugkwamen. Die zouden tot komende zaterdag blijven hangen, maar de periode is nu dus verlengd tot 19 augustus, zo heeft Halsema aan de gemeenteraad laten weten.

Reden voor de verlenging is dat volgens de gemeente de ontstane onrust nog niet is weggenomen. In de straat wordt door agenten extra gesurveilleerd en is er in de avonduren particulier ingehuurd toezicht. Daarnaast wordt een buurtveiligheidsteam ingezet.