D66-raadslid Dehlia Timman (41) wordt de nieuwe voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Centrum. Ze vervangt Mascha ten Bruggencate, die burgemeester wordt van Heiloo.

Timman, die geboren en getogen is in Amsterdam, is sinds 2014 raadslid en werkte daarvoor als assistent van toenmalig stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje. Timman is naast haar werk bij de gemeente ook universitair docent Economie aan de UvA.

Timman wil graag het werk van huidig voorzitter Ten Bruggencate op het gebied van toerisme, drukte en leefbaarheid voortzetten. "Het centrum is met haar werelderfgoed een symbool van Amsterdamse welvaart en voorspoed maar er is ook een schaduwkant. Schimmige vastgoeddeals, mensenhandel, wapenhandel, drugshandel en schietincidenten zijn het centrum helaas niet onbekend. Ik zal hier aandacht voor hebben."

In 2017 deed Timman een poging om lijsttrekker te worden van D66 Amsterdam, maar Reinier van Dantzig won die strijd. "Dehlia is een ervaren raadslid en staat erom bekend snel de kern uit ingewikkelde dossiers te kunnen destilleren. Ze heeft een jarenlange band met het stadsdeel en ze zal zich met volle overgave inzetten voor het mooiste centrum van de wereld", aldus Van Dantzig.

Het is nog niet bekend wanneer Timman exact begint als voorzitter van het stadsdeel Centrum.