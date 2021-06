De gemeente Amsterdam steekt 100.000 euro in een online campagne die toeristen moet verleiden om de stad te bezoeken. Komende week richt de campagne zich op bezoekers uit Nederland. Een week later start de campagne voor bezoekers uit dichtbijgelegen landen. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) in een brief aan de raad.

Het gaat om korte video's die voorafgaand aan het bezoek via sociale media zullen worden verspreid en om online uitingen die tijdens het verblijf worden getoond om de bezoeker te wijzen op het aanbod van de stad. Het bedrijfsleven draagt 60.000 euro bij aan de campagne.

"Horeca, winkels en culturele instellingen in Amsterdam zijn zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis", aldus Everhardt. "De bezoekers uit binnen- en buitenland hebben tijdens de crisis niet kunnen genieten van het bijzondere aanbod van Amsterdam en de regio. De bezoekers komen weer naar onze stad en met deze campagne sturen we op het type bezoek en leveren we daarmee een bijdrage aan het economisch herstel van de stad en de regio."

Het doel van de wethouder is de bezoekerseconomie weer op gang te krijgen. De online campagne maakt samen met het congressenplan en de lopende campagne Amsterdam maakt Mokum deel uit van het Economisch herstel- en investeringsplan Amsterdam, 2021-2024: Versterken en vernieuwen.

"Parallel daaraan werken we aan een nieuw internationaal imago van Amsterdam, waarmee we bezoekers aantrekken om voor cultuur in de brede zin van het woord naar de stad te komen. Het neerzetten van een nieuw imago bij potentiële bezoekers zal enkele jaren in beslag nemen", aldus Everhardt.