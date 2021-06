Twee woningen in de Amsterdamse stadsdelen Noord en Zuidoost zijn op last van burgemeester Femke Halsema voor zeker drie maanden gesloten. In de woning aan het Bezaanjachtplein werd een hennepkwekerij gevonden en in die aan de Bijlmerdreef werd een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen.

De woning aan de Bijlmerdreef in Zuidoost werd vanwege een politieonderzoek doorzocht. Agenten troffen daarbij handelshoeveelheden harddrugs aan. Ook werden er weegschalen, sealzakken, versnijdingsmiddelen en tape gevonden. Die zijn bedoeld voor de bewerking, verpakking en distributie van harddrugs. De woning werd niet bewoond.

In de woning aan het Bezaanjachtplein in Noord trof de politie naast de hennepkwekerij ook assimilatielampen aan. De stroom die voor de kwekerij werd gebruikt, werd illegaal afgetapt. Ook deze woning werd niet bewoond.