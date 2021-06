Eén persoon is zondagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij aan de Juliana van Stolbergstraat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Het is nog niet duidelijk of de verwondingen van het slachtoffer veroorzaakt zijn door de schoten. Er is een traumahelikopter opgeroepen.

De politie laat weten op zoek te zijn naar vier verdachten en vraagt getuigen zich te melden.