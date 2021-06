Een metroreiziger is zaterdagavond gewond geraakt op station Rokin in het centrum van Amsterdam. Hij viel tussen de metro en het perron en zat daarna vast met zijn been.

De hulpdiensten werden rond 23.15 uur gealarmeerd. Meerdere ambulances, brandweerwagens, een Mobiel Medisch Traumateam (MMT) en de politie werden opgeroepen.

Politieagenten lieten via sociale media weten dat het slachtoffer aanspreekbaar was. De brandweer drukte de metro met luchtkussens opzij en kon het slachtoffer bevrijden.

Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Metro 52 stopte na het ongeluk enige tijd niet op station Rokin.

Volgens omstanders gebeurde het ongeluk toen de man uit de metro stapte. De politie en het GVB zouden nog verder onderzoek doen.