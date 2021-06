Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is bezorgd over het handhaven van de coronamaatregelen tijdens de aankomende festivalzomer. Dat liet ze weten in gesprek met regiopartner AT5.

"Amsterdam is natuurlijk een festivalstad", zei Halsema. "Maar voordat wij de vergunningen geven, zullen wij wel scherp letten op de mate waarin organisatoren zelf in staat zijn om de coronamaatregelen goed te handhaven, te zorgen dat er goed getest wordt en te zorgen dat er niet een zware claim op de politie wordt gelegd."

Vrijdag maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat vanaf 30 juni weer eendaagse evenementen in de buitenlucht kunnen worden gehouden. Bezoekers dienen wel gevaccineerd te zijn of een negatieve PCR-test te overhandigen.

"Dat wordt de komende tijd best een uitdaging. Op de schaal die nu aanbreekt, als al die evenementen er nu komen in heel Nederland, zal er wel op een andere schaal getest moeten gaan worden en ik hoop dat dat goed gaat", aldus Halsema.

De burgemeester geeft aan dat vergunningen geweigerd kunnen worden als zaken niet op orde zijn. Halsema vindt het onder voorwaarden loslaten van de anderhalvemeterregel vooral goed nieuws.