Een supermarkt op de Tussen Meer in Osdorp is vrijdagochtend overvallen. Het personeel is tijdens de overval bedreigd met een steekwapen. De overvaller is met een onbekende buit op de vlucht geslagen.

De politie roept getuigen op zich te melden en heeft het signalement van de overvaller verspreid via Burgernet.

De politie is op zoek naar een lichtgetinte man tussen de 26 en 30 jaar oud. De verdachte droeg een rugtas, mondkapje en een zonnebril. Ook had hij een zwarte pet met zwarte kleding en schoenen.