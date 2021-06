Voor de Calandhal in Amsterdam Nieuw-West is vrijdagmiddag veel drukte ontstaan doordat mensen toch niet gevaccineerd konden worden. Inmiddels is iedereen naar een andere priklocatie gestuurd.

Volgens een woordvoerder van de GGD waren er "problemen met het voorbereiden van de vaccins." Wat er precies aan de hand was, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

In totaal stonden er vrijdag 2.000 afspraken gepland in de Calandhal. Een deel van die afspraken is in de ochtend door gegaan. Mensen die later zouden langskomen, worden door de GGD gebeld. Wie toch in de Calandhal gevaccineerd wil worden, kan op een andere dag terecht.