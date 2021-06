De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt op 14 januari in Amsterdam-Noord geld te hebben opgenomen van een betaalrekening van een man uit Geldermalsen.

De bankgegevens van het slachtoffer zijn door middel van phishing in handen gekomen van criminelen. Het slachtoffer kreeg een sms-bericht dat zijn betaalpas was verlopen. Hierna moest hij zijn bankrekeninggegevens invullen.

Uiteindelijk bleek dat er geld van zijn rekening was overgemaakt en dat dit werd opgenomen bij betaalautomaten in Amsterdam en in België. De schade bedraagt enkele duizenden euro's.