Aan de Burgemeester Fockstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is een nieuw buurtcentrum geopend. Er bevinden zich meerdere organisaties in het gebouw.

"We zijn hier met meerdere organisaties gehuisvest. Wij proberen jongeren echt een stukje vooruit te helpen door verschillende tools in te zetten, zodat ze hun eigen krachten ontdekken. Maar er is veel meer, hoe mooi is het dat je dat samen kan doen met andere organisaties", zegt Imad Aoulad Taher van Stichting IMD.

Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, is blij met de komst van het nieuwe centrum. "Het is superbelangrijk dat je een ruimte hebt waar je elkaar kunt treffen. Dat het niet altijd op de hoek van de straat hoeft. Nu hebben ze een eigen plek. Laten we elkaar niet als concurrenten, maar als partners beschouwen, waar we samen strijden voor het welzijn van de jongeren."