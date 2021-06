Een supermarkt op Tussen Meer in de Amsterdamse wijk Osdorp is vrijdagochtend overvallen. De dader dreigde met een steekwapen en is gevlucht.

Volgens een woordvoerder van de politie is hij er met een onbekende buit vandoor gegaan. Niemand raakte gewond, maar het personeel is wel erg geschrokken.

De politie heeft het signalement van de overvaller via Burgernet verspreid. Het gaat om een man met een "licht getinte huidskleur" die tussen de 26 en 30 jaar oud is. Hij droeg een mondkapje, een zonnebril, een zwarte pet, zwarte kleding en schoenen van het merk Nike.

Wie de man ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.