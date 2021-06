Op last van burgemeester Femke Halsema is donderdag een woning in de Amsterdamse wijk Osdorp gesloten, omdat daar onder meer harddrugs en vuurwapens zijn aangetroffen.

Het gaat om een woning aan de Osdorper Ban, meldt de gemeente. De politie trof daar tijdens een huiszoeking harddrugs aan in de keuken, de berging en een slaapkamer.

Verder vonden agenten versnijdingsmiddelen, injectienaalden, persen en vier vuurwapens met munitie. Een daarvan was een volautomatisch vuurwapen.

De sluiting geldt voor drie maanden op grond van overtreding van de Opiumwet.