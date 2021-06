De politie heeft in mei een drugslab in een appartement boven een kinderdagverblijf in de Amsterdamse wijk IJburg opgerold, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Ter plekke werden vier arrestaties verricht. Een vijfde verdachte is maandag opgepakt.

De vier mannen die ter plaatse werden aangehouden, probeerden via een balkon en het dak van het pand te vluchten. Ze zijn 24 tot 53 jaar oud en komen uit Amsterdam, Ecuador, Albanië en Columbia.

De rechtbank van Rotterdam heeft hun voorlopige hechtenis deze week met negentig dagen verlengd. De vijfde verdachte, die maandag werd opgepakt, is een 27-jarige man uit Rijswijk.

In het appartement op de vierde etage werd een cocaïnewasserij gevonden. De politie trof apparatuur, verpakkingsmateriaal en 360 liter aan chemicaliën aan. In de woonkamer van het pand stond een pers om de cocaïne tot blokken te vormen.

De rechercheurs ontdekten ongeveer 6 kilo cocaïnebase in de keukenkastjes. Daarnaast werd ook 13 kilo cocaïnehydrochloride, ook wel snuifcocaïne genoemd, in mengemmers gevonden. De in beslag genomen drugs, chemicaliën en verpakkingsmaterialen zijn in de vuilverbranding vernietigd.

Het lab werd al op 25 mei ontdekt, maar in het belang van het onderzoek is er gewacht met het publiceren van het nieuws. De aanleiding voor het onderzoek waren berichten die via het communicatieplatform Anom werden verstuurd. Eerder deze week werd bekend dat er een wereldwijde undercoveroperatie rondom Anom was opgezet.