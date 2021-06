Op een dakterras van een woning aan de Sarphatistraat in Amsterdam is woensdag brand uitgebroken. Afgelopen dinsdag was het ook al raak op een dakterras in de Bellamystraat in het Amsterdamse stadsdeel West.

Beide keren waren smeulende sigaretten in plantenbakken de oorzaak. De brandweer ziet dat vaker gebeuren. "Als zo'n plantenbak bijvoorbeeld op een tafeltje staat, dan gaat die met de brand meedoen", vertelt Bert Meijer, coördinator Team Brandonderzoek van de brandweer. "Dan gaat het escaleren."

Jaarlijks ontstaan er in de regio Amsterdam tientallen branden op balkons en dakterrassen. Die worden in de meeste gevallen veroorzaakt door sigaretten.

De branden zijn vaak lastig te bereiken voor de brandweer, omdat ze bijvoorbeeld aan de kant van de binnentuin woeden een brandweerauto daar niet kan komen. Ook liggen er vaak veel spullen op een balkon, die ook in brand kunnen vliegen.

Vaak worden de vlammen pas uren na het achterlaten van de sigaretten opgemerkt. Meijer ziet dat er vaak tijdens feestjes in de avond wordt gerookt. "Als de verjaardag vroeg afgelopen is en iedereen slaapt, komt het tot ontbranding."

Hij heeft daarom een dringend advies voor Amsterdammers: "Stop eerst met roken, dat is voor je gezondheid wat beter. Maar blijf je het toch doen, zorg ervoor dat je als gastheer in ieder geval een schoteltje of bakje met water hebt klaarstaan."

"Daarmee laat je zien: prima dat je rookt, maar stop de sigaret niet in mijn planten- of bloembak maar eventjes in het bakje of schaaltje met water."