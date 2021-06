Amsterdam voert extra maatregelen in om de drukte in de stad tegen de gaan. De gemeente gaat drukke straten tijdelijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeerd, optreden tegen autoslapen en beter handhaven op het water (vaarsnelheid en geluidsoverlast).

Volgens de gemeente is het sinds de versoepeling van de coronamaatregelen weer een stuk drukker geworden op sommige plaatsen in de stad. "Enerzijds is dat goed nieuws, omdat dit betekent dat ondernemers eindelijk weer klanten ontvangen en omzet maken en culturele instellingen bezoekers weer van hun aanbod kunnen laten genieten. Anderzijds willen we niet terug naar de overlast en massale drukte die we voor de pandemie zagen op de Wallen en in de uitgaansgebieden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Amsterdam zet in de binnenstad extra personeel in om de drukte tegen te gaan, vooral in de weekendnachten. De gemeente gaat ook onderzoeken of in het geval van autoslapers, mensen die op een parkeerterrein in de auto slapen, wielklemmen geplaatst kunnen worden.

Burgemeester Halsema heeft tijdelijk een extra bevoegdheid om plekken aan te wijzen waar het bezit van lachgas, alcohol en geluidsapparatuur verboden is. Het moet hierbij gaan om locaties waarbij verwacht wordt dat de maatregelen op grote schaal niet zullen worden nageleefd. Onder meer in een deel van het Wallengebied moet lachgas tijdelijk worden verboden.

Het alcoholverkoopverbod blijft actief, maar wordt opgeschoven van 20.00 naar 22.00 uur.