De buurtboekenkast die in de tunnel in de Spaarndammerbuurt staat, moet daar van de gemeente Amsterdam weg. De boekenkast is al twee keer in brand gestoken en dat zorgt volgens het stadsdeel West voor onveilige situaties.

Het gaat om de boekenkast in de tunnel tussen het Westerpark en de Zaanstraat. Buurtbewoners waren boos en teleurgesteld toen de kast weer in brand was gestoken, maar zetten desondanks een nieuwe kast neer.

Het stadsdeel vindt de boekenkast een goed initiatief, maar laat weten de tunnel geen geschikte plek te vinden voor de kast. "De boekenkast staat uit het zicht, waardoor er weinig sociale controle is. Daarnaast moet het ook een leuke, gezellige ontmoetingsplek zijn, maar een tunnel is dat niet echt."

Ook is de gemeente bang dat als er nog eens brand wordt gesticht, dat de vlammen uitslaan naar het spoor waar de tunnel onderdoor loopt. Daarnaast zorgde de eerdere brand voor schade aan de tegels van de tunnel.

De gemeente komt graag in contact met de initiatiefnemers van de kast, zodat zij samen een betere plek voor de buurtboekenkast kunnen vinden.