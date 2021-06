De politie heeft een compositietekening laten maken van de man die eind maart levenloos werd aangetroffen in het water ter hoogte van de Riekerweg in het Amsterdamse stadsdeel West. De identiteit van de man is nog altijd niet achterhaald.

"Op donderdag 25 maart rond 10.00 uur rijden agenten over de Riekerweg als zij denken een verdacht pakketje in het water te zien drijven. Ze proberen het pakket aan de kant te krijgen, maar dat lukt niet en ze schakelen de brandweer in", beschreef de politie de situatie in het AT5-programma Bureau 020.

De brandweer kwam samen met een duikteam ter plaatse. Eenmaal in het water bleek dat het niet om een pakketje ging, maar om een stoffelijk overschot.

"Omdat de man vermoedelijk lange tijd in het water heeft gelegen, kan zijn gezicht niet worden getoond. De compositietekening is een benadering van hoe de man er mogelijk bij leven uitzag. Wij komen graag in contact met mensen die weten wie deze man is", aldus de politie.

Man brak eerder zijn onderkaak

In de hoop de identiteit van de man vast te stellen, toonde de politie eind maart al een aantal afbeeldingen van opvallende tatoeages van de man.

De man had een lichte tot getinte huidskleur, wordt tussen de 35 en 50 jaar oud geschat en is ongeveer 1.83 meter lang. Hij heeft een slank postuur, donker haar en een donkere baard met grijze baardharen.

De man brak eerder zijn onderkaak, die is vastgezet met metalen plaatjes en schroeven. Toen de man werd gevonden, droeg hij een zwart T-shirt met witte oosterse tekens, een joggingsbroek en een vest met capuchon. Verder droeg hij halfhoge schoenen.