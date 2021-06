Vrouwen met borstimplantaten zijn bezorgd over hun gezondheid. Dat blijkt uit het aantal consulten dat is ingepland bij het Amsterdam UMC. De wachttijd voor een consult is sinds kort verdubbeld van drie naar zes maanden. De stijging wordt deels toegeschreven aan de documentaire Moordtieten, waarin Dionne Slagter de risico's en gevolgen van nepborsten onderzoekt.

Ook zou het aantal verwijzingen naar de siliconenpoli "plots explosief" zijn gestegen, meldt het AD. Prabath Nanayakkara, hoogleraar interne geneeskunde bij het Amsterdam UMC, zegt dat het aantal bezorgde mensen elke keer toeneemt als problemen met protheses in het nieuws zijn. Toch is er volgens hem niet altijd een reden om bezorgd te zijn, vooral niet als mensen geen klachten hebben.

Slagter liet zelf haar borsten acht jaar geleden vergroten, maar wilde aan de hand van de documentaire erachter komen wat ze in haar lichaam had laten zetten. Zo sprak ze meerdere vrouwen die ook complicaties ervaarden door 'lekkende' implantaten. De uitzending van de documentaire werd door ongeveer 250.000 mensen bekeken.

Het Amsterdam UMC geeft aan dat er zeker vrouwen zijn die klachten hebben die vermoedelijk veroorzaakt worden door de siliconen. Maar volgens Nanayakkara is er niet genoeg medische kennis om er vanuit te gaan dat alle vrouwen met implantaten complicaties zullen krijgen.

In de uitzending van de NPO-docu werd ook een test besproken waarbij de hoeveelheid van de stof platinum in hoofdhaar wordt gemeten. Als er veel platinum wordt gevonden, kan er sprake zijn van een lekkage in de siliconen.

Nanayakkara ziet dat mensen die langskomen vooral vragen hebben over deze test. Hij vertelt dat de klinische waarde van deze test nog wordt onderzocht, maar dat er momenteel geen reden is om de resultaten van een haartest te gebruiken als reden voor een medische ingreep.