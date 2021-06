Een loods aan de Vlierweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord is dinsdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. De politie trof een hennepkwekerij aan, daarop besloot de burgemeester de loods te sluiten. De sluiting is voor onbepaalde tijd.

Naar aanleiding van een brandmelding is de loods door de politie doorzocht. Agenten vonden een professioneel aangelegde hennepkwekerij met growshop en hennepstekkerij.

Daarnaast trof de politie grote hoeveelheden goederen aan die worden gebruikt voor het kweken van hennep. De brand in de loods is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan.