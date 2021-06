Anderhalve week na de opening van de ondergrondse fietsenstalling op het Leidseplein is er lekkage ontstaan door scheuren in de betonvloer. De gemeente Amsterdam laat de scheuren woensdag al repareren.

De oorzaak van de lekkages ligt volgens de gemeente in de nieuwigheid van het beton. "Het komt omdat het beton nog steeds langzaam aan het verharden is. Er is geen reden om ons zorgen te maken. Het komt vaker voor bij ondergrondse betonconstructies", zegt een woordvoerder.

Er is sprake van zo'n tien à vijftien krimpscheurtjes. Volgens de woordvoerder komen deze scheurtjes ook voor bij de fietsenstalling Beursplein en bij de Albert Cuypgarage, die onder de Boerenwetering ligt. "De scheurtjes worden woensdag geïnjecteerd met een soort hars. Dat moet de lekkages verhelpen."

Begin 2019 ging het Kleine-Gartmanplantsoen op de schop voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling met zo'n tweeduizend plaatsen. Eind januari 2020 ontstond tijdens de bouw van de fietsenstalling ook al een lekkage.

De bouwkuip liep toen vol met water door een lek in de palenwand aan de zijde van de Zieseniskade. Een onverwachte holle ruimte bleek de boosdoener. Duikers waren wekenlang bezig met reparatiewerkzaamheden onder water.