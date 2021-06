In een woning aan de Sportstraat in Amsterdam-Zuid is maandag een brand geblust. De brand brak rond 14.00 uur uit en er werd snel opgeschaald naar een grote brand. Meerdere brandweerwagens en een ambulance kwamen ter plaatse.

Vanwege de rook werden omwonenden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand raakte niemand gewond.

Zaterdag brak in dezelfde woning ook al brand uit. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat onderzocht wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren.