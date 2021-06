Rugbyclub Amsterdam uit Tuindorp Oostzaan is dringend op zoek naar extra ruimte nu het aantal leden maar blijft groeien. Of de club op de huidige locatie kan uitbreiden, is nog de vraag.

Het aantal leden is vorig jaar verdubbeld van zo'n 35 naar 70. Het lijkt erop dat het ledenaantal dit jaar naar ongeveer 120 zal groeien en dan is er meer ruimte nodig.

De club deelt het sportveld en de kantine op dit moment in overleg met voetbalclub SV de Meteoor, maar de ruimte is schaars. Ook blijkt het goed verdelen van de velden moeizaam te gaan.

Uitbreiden is geen optie als het aan de gemeente ligt. Die laat weten dat er in de omgeving geen ruimte meer voor sportfaciliteiten is.

De Amsterdamse Sportraad ziet dat sportvoorzieningen in de stad niet voldoende meegroeien met het aantal woningen. Daarom ontwikkelde de Sportraad enkele jaren geleden de zogenoemde sportnorm. Volgens deze norm moeten er elke keer als er woningen worden gebouwd ook voldoende sportvoorzieningen gerealiseerd worden.

Wethouder Simone Kukenheim (Sport) laat weten dat andere bestaande parken worden vernieuwd en uitgebreid en dat er samen met Rugbyclub Amsterdam wordt gezocht naar een plek waar groei wel mogelijk is. De club blijft liever op dezelfde plek midden in de wijk.