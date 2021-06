Een juwelier op het Buikslotermeerplein in het stadsdeel Amsterdam-Noord is zaterdag rond 10.15 uur overvallen. De twee verdachten zijn gevlucht en hebben een nog onbekend geldbedrag meegenomen uit de kassa.

Een van de verdachten zou de winkel in zijn gelopen met een vuurwapen waarmee hij het personeel bedreigde. De andere verdachte bleef buiten op een vluchtscooter wachten. De twee zijn richting een nabijgelegen tankstation gereden.

De politie is op zoek naar de verdachten en roept getuigen op zich te melden op de telefoonnummers 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.