Op Sportpark Ookmeer in Amsterdam is vrijdag een nieuw sportcentrum geopend om te breakdancen, skaten, freerunnen en BMX-en: House of Urban Sports. Het sportcentrum is volgens wethouder Simone Kukenheim (Sport) onderdeel van een groter plan om van Amsterdam een echte urban sportstad te maken.

Kukenheim opende het centrum. Ze vindt het belangrijk om aandacht te steken in de urban sports omdat het erg populair is onder jongeren. Daarom is er een nieuw plan opgesteld: de Agenda Urban Sports 2021-2025.

"Urban sports gaat ook over de ontwikkeling van jonge mensen: over het ontdekken van grenzen, onderdeel worden van een community, een nieuwe lifestyle, anders kijken naar de ruimte in de stad en het leven om je heen en je creativiteit ontdekken. Juist die cultuur is voor velen de motivatie om te blijven sporten. We willen urban sports een serieus podium bieden in Amsterdam", aldus Kukenheim.

Zo moet de openbare ruimte in de stad beter ontwikkeld worden voor urban sports en moeten er meer een betere plekken voor komen. Topsporters moeten op een hoger niveau kunnen presteren en de stad moet zich ontwikkelen tot een internationale urban sportstad. Ook jonge Amsterdammer die zijn achtergebleven kunnen via urban sports weer mee doen.

Urban sports zijn Olympische Discipline

"We willen dat de community versterkt wordt. Goed in gesprek gaan met de mensen die in urban sports actief zijn om ook vanuit hen te horen wat er nodig is", laat wethouder Kukenheim weten. "Op die manier willen we jonge mensen die net beginnen helpen om hun talent te laten ontwikkelen. We zien dat sommige mensen echt naar de top gaan. Het is nu ook een Olympische discipline, dus dat biedt perspectief."

Binnenkort komt er nog een plek voor urban sporters, namelijk een groot skatepark bij Kraaiennest in Zuidoost. Ook komt er een jaarlijks evenement voor Martial Arts, een Urban Sports Week Amsterdam 2021 en een urban topsport talentenprogramma.