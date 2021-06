Een nieuwe pont gaat vanaf de zomer volgend jaar de Sluisbuurt, momenteel nog in aanbouw, verbinden met Sporenburg, een van de eilanden in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Mensen hoeven dan niet meer om te fietsen via de Amsterdamsebrug.

De tijdelijke pontverbinding zal zeven jaar op en neer varen. Daarna wordt een definitieve beslissing genomen. De gemeente onderzocht acht verschillende locaties voor de pont om aan te meren en donderdag besloot het college van burgemeester en wethouders dat Sluisbuurt - Kop Sporenburg de meest geschikte variant is.

Veel bewoners van Sporenburg zijn teleurgesteld in de beslissing. "We zitten hier aan het einde van het eiland," zegt een buurtbewoner. "Het is hier super rustig. Dat verandert straks als dit een doorgaande weg naar de pont wordt."

Een andere bewoner zegt: "Er wordt hier veel gesupt, gekanood en gezeild. Als er straks een pont komt, help je dat om zeep."

De Sluisbuurt moet straks huisvesting bieden aan ruim twaalfduizend mensen. Voor fietsend Zeeburg is de enige verbinding naar het centrum momenteel de Amsterdamsebrug.

Naast de zorgen over de veiligheid zijn er ook positieve geluiden in de buurt: "Ik vind het eigenlijk wel chill," zegt een buurtbewoner. "Nu moet je heel vaak om fietsen en straks kan je rechtstreeks naar de overkant."