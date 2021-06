Amsterdammers kunnen sinds donderdag het boek Amsterdam en het slavernijverleden gratis afhalen in de grotere bibliotheken en het stadhuis.

Het boek gaat over de rol van het Amsterdamse stadsbestuur in de wereldwijde slavenhandel en slavernij. Het is een publieksvertaling van een eerder onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

In dat onderzoek werd geconcludeerd dat het Amsterdamse stadsbestuur op grote schaal, langdurig en op veel verschillende manieren hierbij betrokken was. Het onderzoek werd in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

"Wie wij als stad zijn, wordt medebepaald door ons gezamenlijke verleden, het prachtige én het verschrikkelijke", laat wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit) weten. "Wij moeten de feiten kennen en niet bang zijn voor het gesprek. Het is dan ook geweldig dat dit boek voor alle Amsterdammers beschikbaar is."