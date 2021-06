Het stadsbestuur van Amsterdam presenteert volgende week maatregelen om te voorkomen dat het de komende maanden te druk wordt in de binnenstad. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een commissievergadering in de Stopera.

GroenLinks, de PvdA en de VVD vroegen om uitleg over de aanpak. "Ik zou er wel iets over willen horen, want ik maak me daar zorgen over", zei VVD-raadslid Daan Wijnants. "Je ziet nu de afschaffing van de reisbeperkingen. We zien met zijn allen aankomen dat het best een probleem gaat worden."

"Ik zou toch even willen vragen om enig geduld te betrachten, hoewel we dat ook nauwelijks zelf hebben", reageerde burgemeester Femke Halsema. "We hebben er de afgelopen weken hard aan gewerkt en de maatregelen komen zo snel mogelijk." Ze zei dat het college zich ten volle bewust is van de risico's.

Wel zei Halsema dat de raad volgens haar tegelijkertijd een herleving van het toerisme wil. "Dat is een enigszins ambivalent signaal van de raad. Wat niet wegneemt dat we de verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk overcrowding te voorkomen voelen."

Eerder zei het stadsbestuur dat het niet de bedoeling is dat het massatoerisme en de bijbehorende overlast na de coronacrisis terugkomen. Onder meer nieuwe regels en de aankoop van panden moet ervoor zorgen dat winkels en horeca zich meer kunnen gaan richten op bewoners en minder op toeristen.