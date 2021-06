Een deel van het Amsterdamse stadsdeel West zat donderdag uren zonder stroom. Nadat een eerdere stroomstoring donderdagochtend werd verholpen, was in precies hetzelfde gebied een nieuwe storing ontstaan. Rond 19.00 uur was de tweede storing ook verholpen.

Het ging om postcodegebied 1055. Bij de eerste storing zaten zo'n 2.700 mensen in dat gebied zonder stroom, onder meer in Bos en Lommer. Bij de tweede storing waren dat er volgens Liander ongeveer zeshonderd.

Ook bij het OLVG West was de storing van donderdagochtend te merken. Een woordvoerder sprak van "een korte stroomdip". Daardoor werd vervolgens gebruikgemaakt van het noodaggregaat.