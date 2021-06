Een tankstation aan de Pieter Calandlaan in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is donderdagochtend overvallen. De politie is op zoek naar de dader.

De verdachte vluchtte na de overval met een nog onbekende buit in de richting van de Johan Huizingalaan. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Ook is Burgernet ingezet om de verdachte te vinden. Het zou gaan om een lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar en 1,70 meter lang. Hij droeg een zwarte pet, een zwarte jas en zwarte schoenen. Ook had de verdachte een zwarte rugtas bij zich en droeg hij een zonnebril met een gouden montuur.

Het tankstation aan de Pieter Calandlaan is de afgelopen jaren vaker doelwit geweest van overvallen.