Een man is woensdag rond 21.00 uur op de Kleefkruidstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost aangehouden vanwege het bezit van een vuurwapen.

Dat gebeurde nadat er bij de politie informatie was binnengekomen over het vuurwapen. De man werd in zijn auto aangehouden. De auto is in beslag genomen en weggesleept.

Het is vooralsnog onduidelijk of het om een vuurwapen of ander soort wapen gaat.