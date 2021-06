Het vervoersbedrijf GVB gaat nieuwe kastjes plaatsen om de technische storingen bij de nieuwe tramlijn 25, tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen, tegen te gaan. De bestuurder kan daardoor met een sleutel en een knop handmatig de wissel bedienen.

De kastjes moeten de communicatie tussen de nieuwe tram en de nieuwe wissels verbeteren. Vooral bij het Stadshart en Westwijk waren veel storingen. "Het was juist de hoop dat lijn 25 vlekkeloos zou gaan rijden", zegt Marinus de Jong van reizigersvereniging Rover. Hij hoopt dat de vervoersregio strenger gaat toezien op de problemen bij de nieuwe tramverbinding.

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch in Amstelveen stelde het bestuur van de vervoersregio eerder al vragen over de vele verstoringen. "Het bestuur van de vervoersregio heeft aangegeven dat ze het nu een half jaar gaan aankijken. Dat half jaar is bijna voorbij, dus als het dan nog steeds is, dan zullen we in actie moeten komen. Dat is logisch", waarschuwt Van den Bosch.

De nieuwe kastjes zorgen er niet voor dat de problemen direct verleden tijd zijn. "We zijn er nog niet. Na de zomer komt er nog een nieuwe verbetering aan", zegt projectmanager Ronald van der Meer van het GVB. "Dus het kan dat er zich nog een grote storing voordoet, maar daarna moet het lukken om alleen nog goede dagen te hebben."